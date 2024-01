🎥 Le nouveau Debast ? Une pépite du RSCA Futures a brillé face au Beerschot

Le RSCA Futures était privé de nombreux titulaires ce vendredi mais a pris un bon point au Beerschot. L'un des jeunes anderlechtois à briller a été Nunzio Engwanda.

Nunzio Engwanda (16 ans), un nom à retenir. Ou plutôt : un prénom, car le nom de famille est connu des suiveurs du RSC Anderlecht. Le frère de Nunzio, Alonzo, est un pilier des Espoirs d'Anderlecht depuis plusieurs saisons et a déjà été appelé à s'entraîner avec l'équipe A à plusieurs reprises. Cette saison, il porte le brassard de capitaine des Futures.

Et l'été dernier, Alonzo a été rejoint en U23 par son jeune frère, Nunzio. Présenté comme une véritable pépite de Neerpede, celui-ci alterne entre les places de titulaire et de réserviste et décrochait ce vendredi sa troisième titularisation de la saison en Challenger Pro League. Pour l'occasion, Nunzio Engwanda a livré son meilleur match pour les jeunes d'Anderlecht.

Engwanda, le futur Debast ?

En défense centrale, derrière son frère milieu défensif, Nunzio a multiplié à la fois les anticipations et les sorties de balle "made in Neerpede", pour permettre aux Futures d'arracher un point mérité sur la pelouse du Beerschot. Engwanda a donc pleinement saisi sa chance en l'absence, notamment, d'Amando Lapage repris en stage par Brian Riemer.