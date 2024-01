Cette ancienne pépite de La Gantoise sur le départ ?

L'hiver dernier, La Gantoise a vendu Ibrahim Salah au Stade rennais pour 6,5 millions d'euros. Le milieu offensif de 22 ans ne joue pas beaucoup et semble avoir perdu patience.

Ibrahim Salah vise un transfert cet hiver et suscite beaucoup d'intérêt malgré le peu de temps de jeu qu'il a passé à Rennes. Leicester, Olympiakos, Brest et Toulouse se sont déjà renseignés. Mais, selon la presse néerlandaise, c'est le club du Feyenoord Rotterdam qui est le plus concret.

Salah pourrait partir en prêt, mais les clubs intéressés veulent qu'une option d'achat soit incluse. Pour l'instant, le dossier est bloqué. Salah a alors décidé de s'associer avec un autre agent.

Salah travaille désormais avec Rafaela Pimenta - selon le journaliste Nicolo Schira . L'agente travaille avec Erling Haaland, Matthijs de Ligt et Paul Pogba, entre autres. Un transfert cet hiver est donc plus que jamais à l'ordre du jour.