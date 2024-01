Steven Defour a un candidat surprenant au Soulier d'Or : "Je lui ai donné des points"

En tant qu'entraîneur du KV Malines, Steven Defour a voté pour élire le Soulier d'Or, qui sera dévoilé la semaine prochaine. Il a notamment attribué des points à un Unioniste.

Qui sera le Soulier d'Or 2023 ? Selon toute vraisemblance, un joueur de l'Antwerp devrait être sacré, et les pronostics s'accordent pour considérer Toby Alderweireld comme le grand favori. Mais l'Union Saint-Gilloise, encore une fois, a vécu une très grande année civile et certains joueurs pourraient bien y grappiller des points.

Steven Defour, dans Het Laatste Nieuws, a donné son avis. Et il a révélé avoir donné des points à un Unioniste. "J'ai donné des points à Cameron Puertas", déclare l'ancien coach du KV Malines, qui a donc pu donner son scrutin avant d'être remplacé par Besnik Hasi. Malheureusement pour le milieu de terrain de l'USG, il n'a brillé qu'au second tour, sous Alexander Blessin.

Au premier tour, on s'attend à ce que Teddy Teuma, parmi divers unionistes, prenne beaucoup de points. Mais Toby Alderweireld devrait tout rafler, et garder une avance suffisante au second tour...