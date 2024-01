Un cadre de l'Union Saint-Gilloise ciblé... par l'Arabie Saoudite ?

L'Union Saint-Gilloise est en ce moment privée de Koki Machida, qui dispute la Coupe d'Asie. Mais Alexander Blessin croisera les doigts pour que son international japonais revienne...

Koki Machida (26 ans) est l'un des défenseurs les plus en vue de notre championnat. Et au vu des success stories japonaises issues de Jupiler Pro League, l'intérêt pour l'Unioniste n'est pas surprenant, d'autant que Machida dispute en ce moment la Coupe d'Asie avec le Japon. Récemment, c'était Tottenham que l'on citait parmi les clubs intéressés, mais une destination plus exotique est désormais évoquée.

Selon le journaliste Rudy Galetti, Al Nassr, le club saoudien où évolue entre autres Cristiano Ronaldo, se chercherait un défenseur central et voudrait même se séparer de Seko Fofana pour libérer une place d'extra-communautaire dans son noyau. Et c'est bien Koki Machida qui figurerait sur leur liste d'achat.

Machida est sous contrat jusqu'en 2026 et estimé à 6 millions d'euros. Mais son statut d'international, et les fortes possibilités de voir le Japon aller loin en Coupe d'Asie, donnent la main à l'USG dans les négociations. Reste aussi à voir si le défenseur lui-même serait séduit par une signature en Arabie Saoudite, d'où plusieurs stars commencent à souhaiter un départ quelques mois après l'exil massif de 2023 (Jordan Henderson en est le premier revenu).