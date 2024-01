Renaud Emond analyse son deuxième passage au Standard : "Surtout eu beaucoup de malchance"

L'attaquant virtonais a déjà tourné la page du Standard et est prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière à l'AS Eupen. Avec beaucoup de franchise et d'honnêteté, Renaud Emond est revenu sur son deuxième passage dans les travées de Sclessin.

Renaud Emond terminera cette saison 2023-2024 sous les couleurs de l'AS Eupen. L'attaquant de 32 ans arrive en provenance du Standard, dans le but de rendre une certaine efficacité offensive aux Pandas.

"J'ai regardé plusieurs matchs d'Eupen, cette saison. Ils ont souvent beaucoup d'occasions, mais peinent à véritablement trouver le chemin des filets. Je suis convaincu du potentiel de l'équipe, et j'espère pouvoir être celui qui permettra à Eupen de marquer et remonter au classement."

L'ambiance de Sclessin va évidemment me manquer"

Le stade du Kehrweg diffère énormément de celui de Sclessin, qui avait l'habitude de sublimer Renaud Emond dans les grands soirs. Mais le Virtonais ne s'en fait pas et est déjà concentré sur son nouvel objectif.

"L'ambiance de Sclessin va évidemment me manquer, elle est unique. Cependant, je suis content d'être ici, à Eupen. La page du Standard est tournée, cette histoire fait partie du passé."

La malchance a eu raison du retour de Renaud Emond au Standard

C'est en janvier 2022 que Renaud Emond poussait les portes du Standard pour la deuxième fois, en revenant du FC Nantes. Un second passage qui n'a pas été à la hauteur des attentes, pour plusieurs raisons bien précises.

"Je dirais que j'ai eu beaucoup de malchance. Je suis revenu avec beaucoup d'envie et cela s'est bien passé. Mais j'ai rapidement eu une grosse blessure au genou. La saison d'après, j'ai essayé de mordre dessus, mais c'était impossible. La douleur était trop forte, en match comme à l'entraînement. Je jouais avec des médicaments à tous les matchs, c'était la galère."

"J'ai pu marquer quelques buts en fin de saison, et j'espérais qu'ils me permettraient de recevoir une nouvelle chance. Avec une bonne préparation et de l'envie, j'avais l'espoir que la saison se passe bien. Le Standard en a décidé autrement et ne m'a pas laissé ma chance. C'est du passé et j'ai désormais les yeux rivés vers l'avenir" a conclu Renaud Emond.