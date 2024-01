Un ancien chouchou de Sclessin voit son contrat résilié et est désormais libre

Christian Luyindama est un joueur libre. L'ancien défenseur central du Standard a vu son contrat résilié par Galatasaray.

Christian Luyindama (30 ans) n'a plus joué de match officiel depuis... 2022. Le défenseur central congolais a été complètement écarté du noyau A de Galatasaray, et sa dernière apparition date du 6 novembre 2022, il y a plus d'un an, contre Karagümrük. Depuis, plus un seul match pour l'ancien "boss" du Standard de Liège, qui avait rejoint Istanbul en 2019 contre 5 millions d'euros après un prêt payant réussi.

Si Luyindama avait déjà été annoncé comme "libre" depuis décembre dernier, son contrat n'avait en réalité pas encore été résilié par son club. Enfin, c'est chose faite : Galatasaray et le Congolais ont trouvé un accord et, enfin, Luyindama va pouvoir s'engager dans le club de son choix. Reste à voir si, après une saison blanche et demie, l'international congolais (23 caps) peut parvenir à relancer sa carrière.

Une chose est (presque) sûre : ce ne devrait pas être au Standard, où il était une véritable icône (74 matchs, 8 buts) mais était également très critiqué pour ses errances, même dans sa meilleure forme physique. Rappelons cependant que le frère cadet de Luyindama, John Nekadio, évolue toujours en Belgique, au RFC Seraing.