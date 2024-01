Renaud Emond titulaire dès dimanche au RWDM ? "Avec lui dès le début, on aurait trois ou quatre victoires en plus" assure son T1

Le mariage parfait a-t-il été réalisé entre l'AS Eupen et Renaud Emond ? L'entraîneur des Pandas, Florian Kohfeldt, pense pouvoir régler les problèmes offensifs de son équipe grâce à l'ancien buteur du Standard.

Ce vendredi, Renaud Emond a officiellement été présenté comme le nouvel attaquant de l'AS Eupen. Le Virtonais a partagé ses premiers sentiments sous ses nouvelles couleurs, avant de préfacer son premier déplacement, dimanche au RWDM. L'ancien du Standard a été suivi par son entraîneur, Florian Kohfeldt, qui a livré ses impressions concernant la première recrue offensive des Pandas dans ce mercato hivernal.

"La situation est très bonne pour Eupen avec la venue de Emond. Il m'a laissé une bonne première impression. C'est un joueur qui a les qualités pour marquer. Depuis le début de la saison, on a des occasions, mais on ne marque pas. Mentalement, il est aussi très important. C'est une bonne chose que Renaud soit ici."

Renaud Emond déjà titulaire au RWDM ?

Après une semaine de stage à Belek, Renaud Emond se dit prêt à commencer dimanche au stade Edmond Machtens. Interrogé sur la question, son T1 n'exclut pas l'idée, mais nuance.

"C'est possible qu'Emond et Finngobason soient alignés. Mais il ne faut pas oublier Charles-Cook, qui a montré de belles choses au premier tour, tout en manquant de rythme."

Quoi qu'il en soit, l'attaquant de 32 ans est venu pour jouer, retrouver le plaisir du football ainsi qu'un rôle important au sein de son équipe."Emond, Palsson et Lambert vont composer la colonne vertébrale de l'équipe. La qualité collective vient aussi de la qualité individuelle, et nous l'avons avec ces joueurs. Cependant, des blessures nous ont poussé à adapter notre style de jeu, et il ne faudrait pas que ça soit le cas trop souvent."

Avec un joueur comme Emond dès le premier tour, nous aurions gagné trois ou quatre matchs en plus"

Trop souvent, cette saison, Eupen a dominé sans convertir ses occasions. Un problème récurrent, que les Germanophones espèrent régler avec l'arrivée du phénix. "Il est clair qu'avec un joueur comme Renaud Emond dès le premier tour, nous aurions gagné trois ou quatre matchs en plus !", a conclu Florian Kohfeldt.