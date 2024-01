Jelle Van Damme soigne sa reconversion, loin du football : "J'ai moins de masse graisseuse que pendant ma carrière"

Loin des terrains de football, Jelle Van Damme est désormais un cycliste amateur, mais de bon niveau. L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard roule dans la catégorie élite, et tient la forme.

Depuis sa fin de carrière officielle, le 12 février 2021, Jelle Van Damme soigne sa reconversion loin des terrains de football. L'ancien du Standard, d'Anderlecht et de Lokeren, entre autres, pratique désormais le cyclisme. Il s'est déjà rendu à Calpe, en Espagne, pour s'entraîner en compagnie de Mathieu van der Poel, champion du Monde en 2023.

Et connaissant l'ancien professionnel, il ne le fait pas de manière "relax". À présent âgé de 40 ans, il roule pour l'équipe cycliste ODB au niveau amateur, en Elite 3.

"Le problème est que je suis resté compétitif. Quand vous faites du sport de haut niveau depuis si longtemps, que vous vous entraînez dur et que vous prenez soin de votre corps,... C'est quelque chose que je ne peux pas changer" a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

Et Van Damme fait même un sérieux aveu. "Aujourd'hui, mon pourcentage de masse graisseuse est moins élevé que lorsque je jouais au football. Il oscillait entre 9.5% et 10%, il est maintenant à 8%". Loin des terrains de football, Jelle Van Damme se plaît bien dans sa nouvelle vie de cycliste, et vient de participer à plusieurs courses de cyclocross dans le nord du pays.