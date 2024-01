Enfin la recrue tant désirée par Anderlecht et Brian Riemer ?

Brian Riemer l'a encore répété ce mercredi en conférence de presse : il a besoin d'un défenseur central supplémentaire. Derrière Jan Vertonghen et Zeno Debast, il n'y a en effet pas grand-monde dans le noyau. Delaney et Sardella ont déjà dépanné à ce poste cette saison. Même Leoni était attendu pour démarrer en charnière centrale la semaine dernière contre l'Union, c'est dire.

Anderlecht a déjà exploré plusieurs pistes mais aucune d'autres elles n'ont pour l'instant été fructueuses. Mais selon Sacha Tavolieri, un joueur pourrait bien prochainement débarquer au Lotto Park.

Il s'agit de Boris Popovic, du Cercle de Bruges. Cité à Genk et à Brest, il intéresset toujours autant la direction mauve. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent, bien que rien ne soit encore concret. Le Cercle serait disposé à le laisser partir cet hiver.

🟣 Infos #RSCA :

🇷🇸🗣️ Talks currently underway between Boris Popovic and #Anderlecht to find an agreement on personal terms.

🟢 #CercleBrugge already in talks with Anderlecht officials & open to a sale.

✅ Interest’s REAL BUT nothing done yet.

⏳ Wait&See. #JPL pic.twitter.com/zqc9b4KIgY