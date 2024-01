"Tout le monde peut voir les progrès du Standard"

Seul buteur des Rouches au Jan Breydel, Marlon Fossey constate les progrès sous les ordres d'Ivan Leko. Le Standard aurait pu prendre les trois points au Cercle, mais une nouvelle erreur défensive commise en fin de match l'en a privé.

Buteur à dix minutes du terme, Marlon Fossey pensait certainement offrir la victoire au Standard sur la pelouse du Cercle de Bruges, en ouverture de cette 22e journée de Pro League. Les Rouches ont cependant été rejoints en fin de match, sur un coup de tête de Thibo Somers.

"Avant le match, on aurait été heureux de prendre un point. Mais en menant 0-1 à cinq minutes de la fin, je ne peux pas le dire. On a vu une claire amélioration dans notre manière d'attaquer, on tenait les trois points et on les a lâchés, c'est dommage" commentait Marlon Fossey juste après le coup de sifflet final, au micro d'Eleven Sports.

Selon l'Américain, tout va bien avec Ivan Leko. Sous les ordres du Croate, les Rouches ne peuvent que s'améliorer. "Le plan de Leko est clair et on comprend bien ce qu'on doit faire, je pense que tout le monde peut voir notre amélioration sur les dernières semaines. Nous n'avons pas lâché grand-chose, nous avons progressé dans notre mentalité et dans notre manière de nous créer des occasions."

Une sorte de méthode Coué, lorsque l'on analyse la prestation globale des Rouches au Jan Breydel, mais tout de même. Le Standard a montré de meilleures choses dans les intentions, dans la combativité et ramène finalement un bon point de son déplacement chez un concurrent du top 6... même si c'est une nouvelle erreur défensive qui prive les Liégeois des trois points.