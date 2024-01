Les supporters de Charleroi ont même scandé un chant inventé par ceux... du Standard : sale soirée pour Mehdi Bayat

Les oreilles de Mehdi Bayat ont sifflé ce samedi. Durant toute la rencontre, et déjà en avant-match, les ultras du Sporting Charleroi ont directement ciblé l'homme fort du club.

L'omnipotence de Mehdi Bayat au Sporting Charleroi agace les Storm Ultras, leaders de la fronde au Mambourg, et les ultras de Charleroi dans leur ensemble. Avant la rencontre, déjà, ils défilaient vers la T1, banderoles à l'appui, avec un message très clair : "Mehdi, casse-toi". Leur demande : que l'administrateur-délégué du RCSC délègue ses fonctions pour le volet sportif, à tout le moins.

Et le match face à Bruges n'a pas calmé leurs ardeurs. Dès l'entame de match, une banderole ironique : "Bienvenue aux renforts". Le Sporting Charleroi, en effet, n'a... pas encore transféré, alors que Bayat promettait des transferts pour rendre le noyau plus équilibré.

Au fil des buts brugeois, les chants anti-Bayat se sont multipliés, tous de plus en plus en explicites. "Allez Bayat, casse-toi de chez nous" ; "Bayat, Bayat, on t'enc..." et, en fin de rencontre, l'ironie ultime : la T4 a été jusqu'à entonner le chant... inventé par les supporters du Standard ("Mehdi Bayat, on va tout casser chez toi").

En tribunes, l'homme fort du Sporting Charleroi restait imperturbable. Mais comme la saison passée, quand Charleroi-Malines avait été interrompu avec des conséquences catastrophiques, la rupture est flagrante. Elle semble même pire qu'à l'époque, car la situation sportive est inextricable... et le mercato se termine très bientôt. Mehdi Bayat pourra-t-il de nouveau séduire son public ?