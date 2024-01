Standard - Antwerp, un match spécial pour Ivan Leko : "Tous mes amis, mes voisins supportent l'Antwerp"

S'il n'y a passé que six mois en tant qu'entraîneur, Ivan Leko est un citoyen d'Anvers depuis 15 ans et y habite, sauf lors de ses quelques aventures à l'étranger. Pour lui, ce Standard - Antwerp est une rencontre spéciale à bien des égards.

Le Standard va-t-il affronter l'Antwerp au meilleur moment, mercredi soir ? Les Anversois ont perdu Arthur Vermeeren, seront privés de Vincent Janssen (suspendu) et ont montré un pâle visage lors de leur défaite à Eupen, dimanche. Pour Ivan Leko, présent en conférence de presse ce lundi, il y a deux manières d'analyser la situation.

"Il y a deux côtés de l'histoire. Ils ont perdu, donc on peut dire qu'ils ne sont pas en confiance. Mais aussi, on peut dire qu'ils vont vouloir réagir, car ils ne vont pas enchaîner les mauvais matchs. On a fait une bonne analyse de leur équipe. Ils ont réalisé un très gros transfert sortant, un autre joueur est suspendu, mais notre concentration principale est sur nous-mêmes."

"On va tout faire pour avoir un résultat, même si l'on rencontre une équipe qui se trouve dans une bien meilleure situation que la nôtre. Mais on doit aussi pouvoir faire des résultats contre des grosses équipes."

© photonews

Ivan Leko n'a pas oublié son passage à l'Antwerp

Pour lui, cette rencontre sera très spéciale. Le Croate a une attache particulière avec la ville d'Anvers et y vit, à tel point que tout son entourage proche supporte le Great Old.

"C'est très spécial pour moi. Cela fait 15 ans que je suis là. Tous mes meilleurs amis, tous mes voisins sont des supporters de l'Antwerp. Même quand j'étais dans des clubs différents, je me suis toujours senti à la maison à Anvers. Et mes six mois comme entraîneur du club ont été exceptionnels, lors desquels j'ai vécu des moments magiques. Mais pour le moment, toute ma concentration est sur le Standard, et je serai le plus heureux de pouvoir battre cette équipe."

"L'Antwerp doit être fier de tout ce qui a été fait, du titre en Division 2 au triplé de l'année dernière et la Ligue des Champions. C'est un exemple pour les clubs qui veulent grandir, ils ont fait leur travail d'une manière géniale et il n'y a qu'une seule chose à dire : chapeau !", a complimenté Leko.