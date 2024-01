Mercato terminé pour Anderlecht ? Brian Riemer devra croiser les doigts

A priori, l'arrivée de Federico Gattoni marque la fin du mercato entrant d'Anderlecht. Pourtant, l'infirmerie est encore remplie, et Brian Riemer va donc devoir croiser les doigts.

Anderlecht avait une cible principale cet hiver : un défenseur central. Federico Gattoni est arrivé en prêt sans option d'achat et sauf opportunité de dernière minute, le mercato entrant du RSCA est terminé. Pourtant, un bref regard à l'infirmerie laisse circonspect.

Les blessés, à l'heure actuelle, sont les suivants : Killian Sardella, Ludwig Augustinsson, Moussa N'diaye, Thomas Delaney et Francis Amuzu. À ceux-ci s'ajoutent des joueurs pas encore totalement dans le rythme après une blessure. C'est le cas de Thorgan Hazard, Jan Vertonghen mais aussi Kasper Dolberg et Louis Patris (qui s'est foulé les chevilles à OHL), qui ont des petites gênes.

Pas de back gauche supplémentaire

Brian Riemer en blaguait : "Jesper Fredberg va en avoir assez de m'entendre réclamer des renforts". Federico Gattoni est arrivé. Mais cela suffira-t-il ? Anderlecht, pour les semaines à venir, n'a... pas d'arrière gauche. Car Augustinsson est absent pour plusieurs semaines, et N'diaye n'est pas disponible non plus. Riemer a beau avoir félicité Kristian Arnstad pour son match, il ne faut pas être grand clerc pour voir que le Norvégien n'est pas un arrière gauche.

© photonews

Et surtout, ces blessures semblent ne jamais s'arrêter. Dès qu'un joueur revient, un autre se blesse. On a beau jeu de parler de malchance, mais à moins que l'appartement de Brian Riemer soit situé au-dessus d'un ancien cimetière indien, une telle malédiction doit avoir des origines un peu plus terre-à-terre. Le terrain, par exemple : Anderlecht a l'un des pires gazons de Pro League. On sait que la préparation estivale avait été très physique : est-ce également l'une des raisons, qui verrait ses effets se présenter à retardement ?

Le staff médical ne peut que constater le nombre anormalement élevé de blessures musculaires. Quelques prises de décision, également, on été les mauvaises, comme celle de faire jouer Thorgan Hazard sous infiltration. La recrue phare de l'été dernier est clairement hors-forme physique, et c'est un problème. Si les absences continuent à se multiplier, Riemer regrettera peut-être l'absence de renforts hivernaux. En attendant, il croise les doigts...