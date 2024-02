L'Antwerp veut remplacer Vermeeren par un Diablotin !

L'Antwerp devrait se renforcer lors de la dernière journée des transferts. Dennis Praet ne sera probablement pas de la partie, mais le Great Old est par contre sur le point d'engager l'international espoirs belge Eliot Matazo.

L'Antwerp est à la recherche de renforts au milieu de terrain et discute actuellement avec Eliot Matazo (21 ans), de Monaco. Selon des sources françaises, les négociations en vue d'un prêt sont très avancées.

Avec le départ d'Arthur Vermeeren, l'Antwerp est à la recherche d'un nouveau talent au milieu de terrain. Bien que Dennis Praet et Razvan Marin aient été sondés, Matazo semble finalement bien être le joueur qui renforcera le Great Old. Il n'y aura probablement pas d'option d'achat dans le contrat et les négociations sont toujours en cours. Mais le Nieuwsblad explique qu'elles vont dans la bonne direction.

Matazo est un produit de la formation d'Anderlecht et fait partie de l'AS Monaco depuis 2018. Le jeune international espoirs belge (17 sélections) a déjà joué 77 rencontres avec l'ASM. Cette saison, il n'est pas titulaire - en partie à cause de blessures.