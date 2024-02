Un joueur suspendu pour la rencontre capitale entre le RWDM et le Standard

Le RWDM a fait trembler l'Union en fin de match mais a néanmoins perdu. Face au Standard samedi, les Molenbeekois vont devoir redoubler d'efforts avec... un joueur en moins !

La rencontre entre le RWDM et le Standard ce samedi s'annonce très chaude avec deux équipes actuellement à la bataille pour le maintien en Jupiler Pro League.

Après avoir réussi à faire douter l'Union en fin de match avec un but de Mickael Biron, le RWDM a signé une nouvelle défaite certes mais a montré des choses encourageantes.

Cependant, il y a une mauvaise nouvelle pour les Molenbeekois avant la rencontre de samedi : Pierre Dwomoh sera suspendu. En effet, après avoir reçu son 5e carton jaune de la saison, il ne pourra pas être aligné face aux Rouches.

Le milieu du RWDM est un gros titulaire de l'équipe cette saison avec 22 matchs joués sur les 23 depuis le coup d'envoi du championnat. Il compte un but et une passe décisive en JPL mais également un but en Coupe de Belgique, compétition dans laquelle le RWDM a été surpris par Ostende en quart de finale.