Anderlecht annonce lancer deux procédures contre le replay du match face à Genk !

Le RSC Anderlecht a annoncé avoir lancé deux procédures contre la décision du Conseil disciplinaire de faire rejouer Anderlecht-Genk. La rencontre du 23 décembre dernier s'était terminée par une victoire des Mauves, mais avait été entachée d'une grosse erreur d'arbitrage.

La saga qui entoure la rencontre entre Anderlecht et Genk n'est pas près de s'arrêter. Après que le Conseil Disciplinaire du football professionnel ait contredit l'avis initial du Département arbitral de l'Union Belge, et réclamé que la rencontre soit rejouée, c'est désormais au Sporting d'Anderlecht de lancer officiellement deux procédures à l'encontre de cette décision du Conseil.

"Les Mauve et Blanc s'adresseront à la fois à la Commission d'évocation et au CBAS afin d'obtenir des éclaircissements et une décision finale dans les plus brefs délais, dans l'intérêt du football belge", lit-on dans le communiqué officiel publié par le RSCA ce vendredi soir.

Anderlecht ne veut pas "plonger la Pro League dans le chaos"

Une double procédure, donc, dans le but d'obtenir au plus vite une décision définitive. "Si nous devions épuiser toutes nos ressources juridiques, nous pourrions certainement prolonger l'affaire jusqu'en mai", précise le communiqué. Mais Anderlecht ne souhaite pas en arriver là : "Nous plongerions alors la suite de la Jupiler Pro League dans le chaos. Le championnat belge a déjà perdu assez de prestige à cause de cette affaire. Nous restons convaincus qu'une erreur de l'arbitre ne doit jamais conduire à rejouer un match".

"Si cette décision du Conseil disciplinaire du football professionnel est maintenue, elle ouvrira la porte à une série de plaintes qui mettront sérieusement en péril l'intégrité de nos compétitions. Le RSCA se doit donc à lui-même et au football belge de contester cette décision". Reste à voir dans quels délais la prochaine décision sera prise.