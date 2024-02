Jesper Fredberg défend Kasper Schmeichel : "Jusqu'ici, il a fait une seule erreur..."

Le RSC Anderlecht connait actuellement une période de creux. Les Mauves n'ont pas encore remporté la moindre rencontre en 2024. Le gardien Kasper Schmeichel est sujet à de vives critiques.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, le directeur sportif d'Anderlecht Jesper Fredberg s'est exprimé sur la baisse de régime que traverse le club.

"C'est à cause de cette stupide trêve hivernale", explique Fredberg, qui a également défendu Kasper Schmeichel. "A cause de cela, le reste de l'équipe a également reculé (sic). Il n'y a donc pas que Kasper. Depuis la reprise, peu de joueurs ont atteint le niveau que nous espérions."

Jesper Fredberg défend les prestations de Kasper Schmeichel à Anderlecht

Fredberg a ensuite continué en s'exprimant sur le niveau de Schmeichel depuis son arrivée. "Il n'y a pas beaucoup de gardiens de but en Belgique qui ont une telle réputation et une telle expérience. Cependant, Kasper a dû s'adapter. Ses débuts ont été difficiles - Dupé a bien travaillé alors qu'il n'était pas aussi en forme qu'aujourd'hui et qu'il devait encore apprendre à connaître notre façon de jouer."

"Si je suis strict, Kasper n'a encaissé qu'un seul but qui n'aurait pas dû être encaissé - ce ballon à Louvain. En outre, il a prouvé lors de ses trois derniers matches en 2023 qu'il était un bon gardien. Un gardien qui fait gagner des points à Anderlecht."