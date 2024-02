Enfin la réussite du plus grand espoir de Neerpede, après des mois de doutes ?

Mario Stroeykens semble être devenu indispensable à Brian Riemer, et ne quitte plus le onze. Après des mois, voire des années de doutes, celui qu'on présentait comme le plus grand talent de Neerpede éclot-il enfin ?

Après sa prolongation en septembre dernier, on s'attendait à voir Mario Stroeykens (19 ans) recevoir plus de responsabilités à Anderlecht. Encore fallait-il performer, et depuis quelques semaines, c'est le cas. Avec 4 buts et 3 assists cette saison, Stroeykens trouve son rythme, dans un rôle un peu différent de celui qu'on lui connaissait.

Mario, tu es l'un des hommes de ce début d'année 2024 à Anderlecht.

(sourire) Tout le monde a passé un palier, ça se voit. Le fait d'enchaîner les matchs, de sentir la confiance de mes coéquipiers et du coach, ça aide aussi un jeune joueur comme moi.

Avec le retour de Yari Verschaeren, on se disait que tu allais peut-être sauter du onze. Finalement, ce n'est pas le cas.

Il ne faut pas penser comme ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Au plus nous avons de bons joueurs, au mieux c'est. Nous avons des objectifs et pour les remplir, tout le monde doit être à 100%. Moi, je fais juste mon travail au mieux pour prouver au coach que je mérite de jouer.

© photonews

Qu'est-ce qui a changé cette saison, dans ton approche, ton jeu... ?

Je crois qu'on grandit (sourire). Je ne suis plus le gamin de 16 ans qui a débuté au club. J'ai pris en masse, en physique, en maturité. Je fais de plus en plus les bons choix, c'est aussi en travaillant avec des joueurs plus expérimentés que ça vient. Je joue aussi dans ce trio du milieu, cela correspond plus à mon profil.

On a longtemps hésité concernant ton meilleur poste. Tu as été formé comme attaquant, mais tu as un rôle plus hybride désormais.

Mon meilleur rôle, c'est probablement ce que je fais aujourd'hui. En jeunes, c'était un rôle de deuxième attaquant ou de n°10, mais on ne joue plus vraiment avec ce genre de profil en équipe A. Ca m'a pris un peu de temps, quelques discussions avec le coach pour trouver la bonne position. J'ai aussi été clair sur ce que je préférais de mon côté, et on a trouvé le bon compromis.

Ca ne te frustre pas d'abandonner ce rôle libre et cette créativité que tu avais en jeunes ?

Avec Anderlecht, quand tu joues en jeunes, tu es toujours supérieur aux autres équipes, donc tu peux te le permettre (sourire). Mais je n'ai jamais eu de souci avec le fait de travailler parce qu'au final, j'ai le moteur et les capacités physiques pour aider l'équipe.

© photonews

Tu n'as pas lu l'interview d'Eden Hazard, qui dit que s'il faisait un petit pont, son match était réussi ? Ca n'a jamais été ta vision des choses ?

(il sourit) Non, je ne l'ai pas encore lue. Mais non, ça n'a jamais été mon point de vue, je regarde mon match dans sa globalité. Je revisionne mes matchs après pour voir ce qui peut être amélioré. Nous avons fait un bon match aujourd'hui.

Pas de regrets, donc, d'avoir prolongé ton contrat ?

(Fermement) Non, du tout. C'était clair que je voulais continuer. Bien sûr, mon contrat arrivait à son terme en fin de saison, donc la presse a mis un peu de doutes dans tous les sens... Mais au sein du club et de mon entourage, tout était clair. C'était une question de détails extra-sportifs à régler.

Mais ce temps de jeu, cela faisait partie de ce que tu espérais en prolongeant...

Les saisons précédentes, j'avais ce rôle de joker, je montais au jeu... Maintenant, ça a changé. Il y a une concurrence saine dans le groupe et chacun sait qu'il peut avoir sa chance. C'était ce que j'espérais, oui.