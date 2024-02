Surprise : un départ de dernière minute au Sporting d'Anderlecht !

On pensait le mercato terminé au RSC Anderlecht. Mais le marché turc était toujours ouvert, et un départ a donc été officialisé !

Jesper Fredberg n'avait finalement pas fait la grande lessive attendue cet hiver. Seuls Maxime Dupé et Benito Raman avaient fait leurs valises sur le gong du mercato hivernal, la semaine passée. Finalement, un troisième départ est annoncé par surprise ce mardi matin : celui d'Alexis Flips. Foot Mercato révèle que celui-ci sera prêté pour le reste de la saison à Ankaragücü, en D1 turque.

Le Français de 24 ans a rejoint Anderlecht l'été dernier dans le but de devenir le meneur de jeu des Mauves, mais son rôle n'a jamais paru clair dans le système de Brian Riemer. Présenté comme un 10, il a le plus souvent été aligné à gauche, sans convaincre : aucun but et aucun assist en 13 apparitions. Totalement mis de côté ces derniers mois, il semblait clair que Flips quitterait Anderlecht en hiver, mais dans les dernières heures du mercato, on apprenait que la direction souhaitait qu'il reste. L'ancien rémois aurait pu recevoir sa chance.

Après 4 matchs consécutifs sur le banc sans disputer la moindre minute, changement de plan pour Alexis Flips. Le médian est donc prêté à Ankaragücü pour le reste de la saison, avec une option d'achat que La Dernière Heure décrit comme "dissuasive". Le but est en effet que Flips se relance et revienne en confiance au RSCA.