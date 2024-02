Un ancien de Jupiler Pro League accusé d'agression sexuelle !

Scandale en Espagne : un joueur du Bétis Séville a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne conquête. Il s'agit de William Carvalho, ancien milieu de terrain du Cercle de Bruges.

William Carvalho (31 ans) aurait été accusé d'agression sexuelle par une jeune femme avec laquelle il aurait passé la nuit en août dernier, à Séville. C'est ce que rapporte la presse espagnole ainsi que le média portugais RTVE. Carvalho, qui évolue au Bétis Séville depuis 2018, a été convoqué par le tribunal d'instruction de Séville.

L'international portugais (80 caps) serait accusé de violences sexuelles par la plaignante, avec laquelle il aurait passé la nuit à l'hôtel en août dernier. Carvalho aurait drogué et violé la victime présumée, qui se serait réveillée avec des traces de coups et sans souvenir précis de sa soirée. Les caméras de surveillance de l'hôtel auraient confirmé que William Carvalho et la jeune femme seraient bien monté dans leur chambre à la date des faits présumés.

Ni le joueur ni le club n'ont réagi aux accusations parues dans les médias. Le tribunal s'est refusé de commenter l'enquête en cours. William Carvalho a évolué en prêt au Cercle de Bruges, en 2012-2013 (52 matchs).