Le Standard ne doit plus se voiler la face

Ce samedi, le Standard reçoit OHL dans un duel que certains nomment déjà le match de la peur. Pour les Liégeois, il est clair que c'est un tournant de la saison, voir même plus.

Si quelqu'un trouve du positif dans la saison du Standard, qu'il se lève maintenant ou se taise à jamais. Dans un silence général, il faut donc remettre les Liégeois devant leurs responsabilités : le club de Sclessin va jouer sa survie en cette fin de saison, il n'y a pas d'autres ambitions.

Les mots sont peut-être durs à lire, mais c'est la loi du classement. 25 points en 24 rencontres, soit un peu plus de 1 point par match, c'est le bilan d'une équipe de bas de classement. Et quand on regarde le calendrier liégeois pour les 6 dernières rencontres, il y a encore OHL et Eupen comme équipe moins bien classée qu'eux. Un six sur six contre ces deux équipes est obligatoire.

Le Standard face au match le plus important de 2024

Mais ce duel contre les Louvanistes va aussi se jouer dans les tribunes. Après la nouvelle contre-performance au RWDM, les supporters liégeois ont manifesté, à raison, leur mécontentement et on peut se dire que Sclessin sentira la poudre ce samedi sur le coup de 16h00. Si les choses se passent mal sur le terrain, les gradins ne resteront pas silencieux.

De ce fait, la rencontre pourrait être arrêtée, avec des conséquences graves. Le Standard est sous la menace d'un huis clos à la suite du Clasico, et un autre arrêt de rencontre pourrait signifier que les Liégeois pourraient disputer une (ou les deux) rencontre à domicile sans ses supporters. Ce serait tout de même compliqué à gérer.

Sans ajouter de pression, le match de ce samedi est certainement le plus important de la saison des Liégeois. Ivan Leko et ses hommes ont besoin d'une victoire, les supporters aussi. Le scénario catastrophe n'est pas si loin que cela et ce n'est pas en se disant que ça va finir par aller que ça va être le cas.