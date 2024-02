Un ancien joueur du Standard pour remplacer Xavi sur le banc du FC Barcelone ?

L'ancien milieu de terrain, comme Jürgen Klopp à Liverpool, quittera son poste d'entraîneur principal à la fin de la saison. La presse espagnole annonce deux concurrents principaux pour le remplacer, dont un ancien joueur du Standard : Sergio Conceiçao.

Les rumeurs vont bon train, en Espagne, depuis l'annonce officielle de Xavi, qui ne sera plus l'entraîneur principal du FC Barcelone après le dernier match de la saison.

Selon la presse ibérique, deux favoris émergent pour remplacer l'ancien milieu de terrain : Hansi Flick, et un certain Sergio Conceiçao. D'après le média AS, Joan Laporta et Deco seraient néanmoins en désaccord concernant la cible prioritaire.

Sergio Conceiçao, futur entraîneur du Barça ?

Laporta voudrait l'ancien sélectionneur allemand, Deco préférerait l'actuel entraîneur de Porto et ancien joueur du Standard de Liège. Une information cohérente, puisqu'il a été annoncé dans la presse portugaise, il y a une semaine, que Sergio Conceiçao devrait quitter le FC Porto à la fin de son contrat, au mois de juin, après sept années de bons et loyaux services. Le moment idéal pour s'offrir le plus grand défi de sa carrière ?