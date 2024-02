Alexander Blessin ne se cache pas : "Le championnat reste la priorité"

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Eintracht Francfort ce jeudi soir en barrages de la Conference League. Le coach unioniste Alexander Blessin s'attend à une rencontre âprement disputée.

Pour ce barrage, l'Union aurait pu tomber sur de nombreuses autres équipes : le Sturm Graz, le Slovan Bratislava, Molde, le Servette FC, le Legia...Mais le sort a décidé que ce sera l'Eintracht Francfort, l'adversaire potentiel le plus fort, qui affrontera les Bruxellois.

"Pour les joueurs, c'est parfait. Nous voulons nous améliorer et nous apprenons mieux contre des adversaires forts", a déclaré Alexander Blessin en conférence de presse - selon des propos relayés par le Nieuwsblad.

Alexander Blessin lance la rencontre face à l'Eintracht Francfort

Blessin s'attend à tout sauf à un match facile. "Ce n'est pas Noël. Les prix ne sont pas un cadeau, les adversaires faciles non plus. J'étais content d'avoir un adversaire allemand. Dans ma carrière d'entraîneur, ce n'est que la première fois que j'affronte une équipe de mon pays d'origine. C'est certainement l'adversaire le plus difficile que nous aurions pu rencontrer. Pas plus tard qu'en décembre, Francfort a gagné 5-1 contre le Bayern Munich, mais nous n'avons pas peur", a continué le coach de l'Union.

L'année dernière sous Karel Geraerts, l'Union SG avait éliminé l'Union Berlin et avait tenu tête à Leverkusen au match aller. Blessin s'en souvient bien. "Les matches entre une bonne équipe belge et une bonne équipe allemande sont toujours serrés. Il suffit de regarder les matchs entre l'Union Berlin et l'Union la saison dernière. Dans un bon jour, c'est possible, mais nous aurons vraiment besoin d'un bon jour."

L'Allemand ne veut pas instaurer de hiérarchie entre les compétitions, bien que le championnat reste évidemment la priorité. "Si nous continuons à faire de bonnes performances, peut-être que nous atteindrons une finale. Espérons-le. Mais le plus important reste le championnat. L'Union veut jouer l'Europe chaque année, et pour cela, il faut être performant en championnat. Mais soyons clairs, nous prenons la Coupe et l'Europe très au sérieux."