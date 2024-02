Du Hein tout craché : le jour où Vanhaezebrouck s'est fait repeindre le derrière par le RFC Liège

Pour ses 60 ans, Hein Vanhaezebrouck s'est offert une tournée dans la presse nationale. En y révélant quelques anecdotes croustillantes au passage.

Le premier match de football auquel on a assisté au stade, cela ne s'oublie pas. Même si celui d'Hein Vanhaezebrouck date d'il y a 54 ans, il en garde un souvenir pour le moins indélébile. Grâce au rôle de son père au sein du club, le petit Hein a vite commencé à suivre le White Star Lauwe.

Hasard du calendrier, le premier match auquel il assiste est un déplacement au RFC Liège : "La tribune en face était vide et on s’y est assis. Mais on n’avait pas vu les pancartes : les banquettes venaient d’être repeintes… et on est repartis avec nos culottes en rouge et bleu" se remémore-t-il, hilare, pour la RTBF.

Des souvenirs inoubliables qui ont façonné le futur joueur puis l'entraîneur qu'il est devenu : "Pendant les matches je m’asseyais même sur le banc à côté des réservistes. J’avais 8 ou 9 ans, je changeais les lacets et les studs au vestiaire : c’est comme ça, en entendant les joueurs parler, que j’ai appris ce qu’était une vie de vestiaire. Les leaders, ceux qui tiraient l’équipe, ceux qui prenaient les décisions tactiques". L'histoire ne dit pas s'il criait déjà sur l'arbitre à l'époque.