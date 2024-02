Un ancien d'Anderlecht est cash : "Je vibre plus en regardant l'Union"

Guillaume Gillet a pris sa retraite en 2022, et est ensuite devenu assistant puis entraîneur des jeunes à Anderlecht. S'il est très heureux de revoir son équipe briller, il ne peut pas cacher une petite déception.

Une chose est sûre : Guillaume Gillet (39 ans) est un Anderlechtois pur jus. Après 328 matchs au RSCA durant sa carrière, l'ancien Diable Rouge a fait ses premiers pas dans la peau d'un entraîneur au Lotto Park, dans la foulée de sa retraite en 2022 à Beveren. Gillet est d'abord devenu entraîneur adjoint de l'équipe A, sous Felice Mazzù, avant de prendre en charge le RSCA Futures.

Maintenant, il prend son mal en patience (lire ici). Et en attendant, il suit bien sûr notre championnat avec le plaisir de voir Anderlecht au top : "En tant que supporter, je suis très heureux de voir que les résultats sont enfin à la hauteur", déclare-t-il dans Sudpresse. Avec un bémol, toutefois : "Je prends rarement du plaisir en voyant jouer cette équipe".

Aïe. On le sait, Gillet n'est pas du genre à faire de la langue de bois : "Je vibre plus en regardant l'Union", confesse ainsi l'ex-Mauve. Selon lui, c'est bien l'USG qui sera championne, tandis qu'Anderlecht devrait finir deuxième. Ce serait déjà un magnifique résultat, au vu des ambitions - à savoir l'Europe. Mais on commence presque à avoir l'impression que le public anderlechtois rêve de mieux !