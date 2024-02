🎥 Une ancienne pépite d'Anderlecht inscrit un but complètement fou

Après un début de saison plus qu'impressionnant (LIRE ICI), Rayane Bounida continue d'afficher la grande forme avec les jeunes de l'Ajax Amsterdam.

Face aux jaunes de Flamengo, le jeune Belge a sorti une véritable masterclass. Depuis l'entrée du rectangle et après avoir éliminé un adversaire, il a envoyé une frappe puissante et parfaitement enroulée pour surprendre le gardien adverse.

Une ouverture du score pour son équipe alors que le coup d'envoi avait été donné moins de deux minutes auparavant.

Bounida, 17 ans, a rejoint l'équipe néerlandaise à l'été 2022. Il avait quitté le Sporting d'Anderlecht pour rejoindre l'Ajax U17 avant de passer chez les U18 l'été dernier.

Récemment, il avait été appelé dans le groupe des U18 belges et avaient disputé quatre rencontres (Norvège, Suède, Angleterre, Corée du Sud) amicales avec trois buts dont deux face aux Suédois.

An absolute masterclass from Rayane Bounida in today's Ajax 2-0 win over Flamengo.

two unbelievable goals & man of the match award, looks like he progressed a bit physically which is crucial for his future. One of the best players of the tournament so far.pic.twitter.com/p3DpGMbFH8