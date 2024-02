Didier Lamkel Zé a rejeté une drôle de demande de la part de l'Antwerp !

Pendant une brève période, Didier Lamkel Zé était en feu avec l'Antwerp, au point d'être appelé en sélection du Cameroun. Pourtant, le club ne souhaitait pas que son enfant terrible rejoigne les Lions Indomptables.

Didier Lamkel Zé (27 ans) ne compte certainement pas assez de sélections au vu de son immense talent, n'ayant joué qu'une seule fois avec le Cameroun, et encore, pour quatre petites minutes. Une cap qui date de 2019, quand Lamkel Zé était en grande forme avec l'Antwerp. "Je me rappelle que pour ma première sélection avec l'équipe nationale, on venait de jouer face à Bruges, on avait gagné", raconte-t-il sur Eleven Sports.

"Toni Conceiçao m'avait alors appelé avec le Cameroun. Et les dirigeants de l'Antwerp m'ont dit, comme j'étais performant : "Non, n'y va pas, on va inventer que tu as une petite douleur, et tu vas rester pour éviter les blessures". Mais je leur ai dit que c'était mon rêve d'aller en équipe nationale", révèle ensuite Didier Lamkel Zé.

Une drôle de demande de la part du Great Old. Quant à Lamkel Zé, sa sélection ne s'est pas passée comme prévu : "Au final, des gars qui ne jouaient même pas en club ont été placés devant moi. Je me suis dit que l'Antwerp avait peut-être raison, j'aurais dû rester. Mais l'amour du pays a fait que je voulais y aller, c'est comme ça".