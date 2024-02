🎥 Une carte rouge oubliée ? Hein Vanhaezebrouck ne rejoindra pas l'avis du VAR après Gand - Antwerp

Après la victoire d'Anderlecht à Bruges, le deuxième choc de cette 27e journée de Pro League opposait La Gantoise à l'Antwerp. Une phase litigieuse, en seconde période, a retenu l'attention de tout le monde.

Le match entre La Gantoise et l'Antwerp a débuté de manière intense, ce dimanche. Les Gantois ont ouvert le score sur un but contre son camp de Toby Alderweireld, provoqué par Gerkens. Moins de dix minutes plus tard, Ondrejka égalise sur penalty.

Le score sera de 2-1 au repos, après un but, cette fois, attribué à Peter Gerkens pour conclure une magnifique action collective des Buffalos, initiée de la gauche par Archie Brown.

Jelle Bataille devait-il être exclu ?

En début de seconde période, Jelle Bataille est coupable d'une semelle assez lourde sur Torunarigha. L'arbitre de la rencontre donne un carton jaune au défenseur de l'Antwerp, au grand dam de Hein Vanhaezebrouck.

Une sanction qui pourrait être expliquée par le fait que Jelle Bataille touche bel et bien le ballon, mais cette intervention fait déjà beaucoup de bruit, sur les réseaux sociaux. L'Anversois aurait-il dû être exclu ?