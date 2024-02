🎥 Les ultras brugeois furieux après l'élimination : la police a dû intervenir !

La défaite contre l'Union en demi-finale de la Coupe de Belgique a été durement ressentie par les supporters du Club Bruges. Ils ont vu leur possible dernière chance de remporter un trophée cette saison s'envoler en fumée. Après le match, la tension était à son comble chez certains.

Il y a déjà un moment que le Club ne satisfait plus ses supporters, habitués à tout gagner pendant quelques années et désormais une nouvelle fois quasi-assurés d'une saison blanche. La tension est à son comble depuis quelques semaines, et a explosé ce mercredi après l'élimination en Coupe.

Après le match contre l'Union, quelques supporters ont cherché la confrontation avec la police. Plusieurs ultras ont été arrêtés et menottés.

Ils risquent une lourde amende. Les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive pour éviter d'éventuels émeutes et sont immédiatement intervenues.