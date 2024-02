Le record de Lukaku battu ? Un prodige de 16 ans pourrait faire ses débuts très vite

Jorthy Mokio a 16 ans aujourd'hui, et Hein Vanhaezebrouck s'en réjouit. Le coach gantois attendait avec impatience de pouvoir faire appel au prodige de La Gantoise.

Jorthy Mokio : vous avez peut-être déjà lu ce nom si vous nous suivez. Formé à La Gantoise, ce jeune défenseur fête ses 16 ans aujourd'hui, et La Gantoise semble avoir gagné la bataille pour le convaincre de rester au bercail. Toute l'Europe s'arrachait en effet le "gamin", qui hésitait jusqu'ici à signer son premier contrat professionnel avec les Buffalos.

Désormais sélectionnable en A, Mokio pourrait rapidement faire ses débuts et la confiance que lui manifeste d'ores et déjà Vanhaezebrouck en conférence de presse (il a reconnu ouvertement qu'il comptait le faire jouer, lire ici) devrait finir de le convaincre de rester. Il était déjà présent au stage hivernal de Gand. Tout a été fait pour convaincre celui qu'on présente comme le plus grand talent de l'académie gantoise.

Le record de Lukaku battu ?

En équipe nationale belge, Jorthy Mokio joue déjà en U17, un cran plus haut que prévu. "C'est très rare au sein de la fédération, car cela signifie qu'en tant que fédération, vous clamez haut et fort qu'il est le meilleur de la génération 2008. Mais il est un cas exceptionnel", reconnaît Bob Browaeys, coach des U16, dans le Nieuwsblad.

Défenseur central gaucher, ce qui est une denrée rare, Jorthy Mokio pourrait rapidement faire ses débuts au vu de sa progression physique (il est déjà quasi-mûr sur ce plan). Et qui sait, le record de Romelu Lukaku, qui a fait ses débuts en D1A à 16 ans et 11 jours, pourrait tomber dès ce week-end...