Anderlecht a déjà fixé le prix d'un de ses meneurs de jeu !

Le RSC Anderlecht devrait encore pouvoir compter sur quelques belles ventes à l'avenir au vu de la saison réalisée. Le succès d'Anders Dreyer, cependant, surprend, et le Sporting a également fixé son prix.

Si voir Kasper Dolberg enchaîner les buts ou Zeno Debast devenir l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe était assez prévisible, peu auraient parié sur la saison de folie offerte par Anders Dreyer (25 ans). L'attaquant danois en est à 14 buts et 7 assists en 25 rencontres de Jupiler Pro League cette saison, après une saison 2022-2023 intéressante mais plus irrégulière.

Anderlecht sait que le Danois intéressera du monde l'été prochain. Dreyer ne vaudra certainement alors jamais plus d'argent qu'à ce moment, après un Euro 2024 qu'il espère bien disputer (et sans exclure la possibilité qu'il soit en surrégime) ; Jesper Fredberg le sait bien, et sera donc disposé à s'en séparer... si le prix est le bon.

Selon les informations de La Dernière Heure, le RSCA n'accepterait pas moins de 10 millions d'euros pour son atout offensif n°1, et pourrait même espérer en tirer un peu plus. Une belle plus-value pour un joueur arrivé contre 4,2 millions en provenance de Midtjylland.