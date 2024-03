A 48 ans, cet ancien du Standard met un terme à sa très longue carrière

Dimitri Habran raccroche les crampons et range les gants. L'ancien portier, passé notamment par le Standard, a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Ce mardi, Dimitri Habran a annoncé sur sa page Facebook qu'il décidait de prendre sa retraite. "Ma tête me dit oui, mais mon corps ne sait plus suivre. J'ai tellement donné pour le foot. Je vais m'occuper de mon fils. On verra s'il prend la relève."

Formé à Seraing puis au Standard, Habran a débuté sa carrière professionnelle en 1994. Il compte 7 apparitions sous le maillot liégeois.

Il a également porté les couleurs de Malines, Ostende et Namur. Il a disputé 52 rencontres de Pro League. Agé de 48 ans, il était gardien réserviste à Verviers, en D2 ACFF.