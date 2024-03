🎥 Brian Riemer pointe un joueur du doigt : "Il y a une exception dans mon groupe"

L'entraîneur des Mauves était visiblement satisfait après le match contre le RWDM. En conférence de presse, il a pointé un joueur du doigt.

Samedi soir, le Sporting d'Anderlecht a été chercher la victoire sur le terrain du RWDM et c'est aussi le résultat final entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise qui doit donner une plus grande satisfaction.

Les Mauves ont surtout fait le jeu durant la première mi-temps avant de lever un peu le pied, ce qui a permis à son adversaire du jour de se créer quelques occasions sans pour autant être capable de les concrétiser.

En conférence de presse après la rencontre, Brian Riemer s'est montré très satisfait de la prestation de ses joueurs dans l'ensemble mais il a également pointé du doigt l'un d'entre eux pour ses qualités de finisseur.

L'exception Dreyer

"Il y a une exception dans mon groupe : Anders Dreyer", a lancé le coach anderlechtois en évoquant les joueurs qui ne pouvaient marquer que depuis des zones spécifiques sur le terrain.

L'ailier du RSCA a trouvé le chemin des filets face au RWDM et a fait grimper son compteur à 15 buts cette saison avec un magnifique but depuis l'extérieur du rectangle.

"A cause de lui, ses adversaires font face à un dilemme : soit ils vont mettre la pression sur lui et créent de l'espace pour les autres joueurs, soit ils lui laissent de l'espace et prennent le risque de le voir tirer. On doit se servir de cette qualité", a ajouté Brian Riemer.