"J'ai pris 10 ans cette saison" : Felice Mazzù vit une grande première dans sa carrière et il en souffre

Charleroi a pris un point crucial ce samedi, a posteriori. Un match nul à Gand sera suffisant pour se sauver, même si rien n'est encore fait...

En théorie, un match nul n'était pas du tout une bonne affaire pour le Sporting Charleroi à domicile face au Cercle de Bruges. Les Zèbres ont en effet un besoin urgent de points. Mais le contexte fait que Charleroi garde la main : OHL se déplaçait à Bruges - et y a bel et bien perdu - et reçoit ensuite un KV Malines en pleine bourre.

Le visage marqué de Felice Mazzù, toutefois, en disait long : la saison commence à peser sur ses épaules. "J'aurais aimé que tout soit décidé aujourd'hui car émotionnellement, c'est une situation très difficile. J'ai pris 10 ans en une saison", reconnaît l'entraîneur des Zèbres. "Maintenant, on ne prend pas les trois points, mais c'est un point qui peut faire toute la différence. Il signifie qu'un match nul à Gand sera suffisant si OHL perd".

Les scénarios du maintien de Charleroi

OHL a bel et bien perdu, et il faudra donc désormais aller chercher ce fameux point du maintien à La Gantoise. Ou compter sur le fait que Malines ne perdra pas à Den Dreef, ce qui laisse évidemment de bonnes raisons d'espérer au vu de la forme des Sang & Or.

Pour Mazzù, quelle que soit l'issue de la phase classique, lutter pour le maintien est en tout cas une expérience nouvelle. "C'est la première fois de ma carrière que je vis cela, oui. Ce sont des émotions neuves. Et si nous assurons le maintien, ce sera une émotion positive", assure-t-il. "Mais quoi qu'il arrive, je peux dire que j'aurai beaucoup appris durant cette saison".