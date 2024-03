Matchs déplacés : un enfer pour les supporters, la Pro League pointe du doigt Eleven/DAZN

Tous les plans en vue du dernier week-end de phase classique doivent être revus du côté des supporters. En effet, la Pro League a officialisé pas moins de quatre matchs déplacés.

"Comme annoncé lors de la publication du calendrier - et comme cela se produit chaque saison - nous déplaçons chaque match qui n'a plus d'enjeu sportif lors de la dernière journée", a tweeté Lorin Parys, CEO de la Pro League.

Anderlecht-Courtrai a déjà été déplacé la semaine dernière au samedi soir et trois autres matches ont été ajoutés dimanche soir. L'Antwerp jouera donc dimanche à 16h contre l'Union, et le Club Bruges à 13h30 contre STVV.

"Ces matchs sont déplacés pour des raisons organisationnelles et à la demande du détenteur des droits afin de répartir le plus possible les rencontres sur les différents créneaux horaires", a déclaré la Pro League.

Fixés par eux-mêmes dans l'appel d'offres

La Pro League pointe donc du doigt le détenteur des droits, mais oublie de mentionner qu'ils ont eux-mêmes fixé ces termes dans leur propre appel d'offres, qu'ils ont été lancés pour convaincre les détenteurs de droits potentiels et maximiser leurs gains financiers.

Il s'agit principalement de raisons organisationnelles. Il y a en effet seulement 12 arbitres avec un statut semi-professionnel et ils doivent normalement couvrir les huit matchs en tant qu'arbitre principal et en tant qu'arbitre du VAR. Ce qui n'est pas possible.

À Tubize, ils n'ont que six compartiments VAR. Ce qui n'est donc pas non plus réalisable.