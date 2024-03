Anderlecht sera gourmand : 10 millions ne suffiront pas

Anders Dreyer fait parler de lui : le Danois est le joueur le plus productif de la Jupiler Pro League, et enchaîne les passes décisives et les buts. Un transfert l'été prochain est plus que probable, mais pour quel prix ?

Ces dernières semaines, on a parlé d'un futur transfert d'Anders Dreyer (25 ans) pour un montant d'environ 10 millions d'euros. C'est aussi sa valeur sur le site de référence Transfermarkt. Mais la dernière mise à jour y date du 23 décembre 2023.

Depuis lors, Dreyer a marqué trois autres buts, mais surtout offert 7 passes décisives. Une action décisive dans chacun des huit derniers matchs. Et il va sans dire qu'il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de la saison et le prochain mercato.

En tout cas, Jesper Fredberg n'a pas l'intention de le laisser partir pour 10 millions. Le CEO Sports a dépensé 4,2 millions pour l'arracher à Midtjylland. Et cela était dû au fait qu'une clause dans son contrat stipulait qu'il pouvait partir pour ce montant.

Le club danois y a perdu, car sa valeur de transfert était déjà de 9 millions à l'époque. Si ce montant n'a pas grimpé depuis, c'est en partie à cause de la mauvaise saison d'Anderlecht en 2022-2023, avec une 11e place à la clef.

L'objectif d'Anderlecht : 15 millions

Avec quatre buts et trois passes décisives en 14 matchs, Dreyer n'était pas encore le joueur déterminant qu'il est maintenant. Le montant visé pour une vente d'Anders Dreyer désormais ? Environ 15 millions d'euros. Pour un joueur de 25 ans avec de telles statistiques, ce n'est pas vraiment exagéré si l'on compare avec d'autres transferts.

Le seul inconvénient : le profil du joueur, qui n'est pas un ailier rapide. Cela exclu clairement, par exemple, la Premier League. Dreyer est un ailier sur papier, mais rentre énormément dans le jeu, et n'accélère clairement pas balle au pied.

Et si personne ne vient aux nouvelles ? Pas de problème pour le RSC Anderlecht, qui sera ravi de le conserver un an de plus. Ce à quoi Dreyer ne serait pas non plus réticent. En Europe, il pourrait encore plus se faire remarquer la saison prochaine...