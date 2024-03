Van Bommel peut-il le refaire ? L'Union et Anderlecht devraient faire attention, car l'Antwerp a un plan

Il y avait un sourire sur le visage de Mark van Bommel après le match contre l'Union. Toute la saison, les performances de l'Antwerp étaient pour le moins irrégulières. Depuis fin janvier, The Great Old a cependant retrouvé son identité. Et Van Bommel n'a certainement pas jeté l'éponge.

Neuf points de retard après la division des points. C'est beaucoup, mais en même temps pas insurmontable avec encore 30 points à gagner. "Je devrais déjà féliciter l'Union, mais je ne le ferai pas", a conclu Mark Van Bommel lors de sa conférence de presse, toujours avec le même sourire aux lèvres.

Le powerplay dans l'ADN de l'Antwerp

Et Van Bommel a des raisons de croire en une possible remontée. Premièrement, il a constaté que son équipe a sérieusement élevé son niveau de jeu ces dernières semaines. L'Antwerp retrouve son style de jeu, son ADN des années précédentes.

Cela peut être décrit en un mot : le powerplay. Contre l'Union, qui attache également une grande importance à ce terme, le Great Old a dominé. Ils ont remporté la bataille du milieu de terrain et ont montré plus de détermination que les Bruxellois.

Cette saison, Van Bommel a dû souligner à plusieurs reprises dans certains matchs que l'intensité n'était pas assez élevée au sein de son équipe. Ce n'est plus le cas maintenant. "C'était une performance de haut niveau", a-t-il déclaré hier. Et nous sommes d'accord avec lui.

L'Antwerp peut-il le faire ?

Deuxièmement, il voit qu'il a désormais beaucoup plus d'options. Juste après le Nouvel An, il se retrouvait souvent avec un banc composé de jeunes. Peut-être un mal pour un bien, car maintenant il sait qu'il peut compter sur des joueurs comme Corbanie ou Doumbia.

Mais surtout : Ejuke est revenu à son meilleur niveau, Ondrejka a laissé derrière lui ses problèmes de blessures, Yusuf stoppe à nouveau les assauts adverses et avec Balikwisha, il a une arme supplémentaire. Le banc ressemble déjà à autre chose, les possibilités de renverser un match se sont multipliées.

Van Bommel voit aussi qu'ils n'ont peur de personne. Oui, contre Genk juste avant le Nouvel An, ils ont perdu 3-0, mais les Limbourgeois ne sont plus la même équipe. Contre les adversaires de Champions Playoffs, l'Antwerp a pris 15 points sur 30 cette saison : seul Anderlecht et l'Union font mieux, mais pas de beaucoup (19).

Si Van Bommel trouve la recette - entre autres pour marquer un peu plus - il pense que l'Antwerp a encore une chance. Et qui lui donnera tort? Avec la même mentalité que dimanche, bien peu d'équipes pourront mettre à mal le Great Old.