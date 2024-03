Les "petits" salaires de deux Diables Rouges en Ligue 1 révélés

Le salaire de plusieurs joueurs de Ligue 1 ont été révélés récemment. Parmi ceux-ci, on retrouve celui de deux Diables Rouges.

Dans une grande enquête menée parmi les cinq grands championnats d'Europe, le journal L'Equipe a révélé les salaires des stars de ces compétitions.

Après Kevin De Bruyne en Angleterre, place désormais à deux autres Diables Rouges et à la Ligue 1. Dans le classement, on retrouve en effet, Orel Mangala, fraîchement arrivé à Lyon en prêt de Nottingham, avec un salaire de 300.000 euros bruts par mois.

Mbappé touche 20 fois plus que Mangala

Le deuxième s'appelle Arthur Theate. Le défenseur de Rennes recevrait un salaire proche des 200.000 euros bruts mensuels.

Mais les deux Diables sont très loin au classement des plus gros salaires du championnat français et le numéro 1 s'appelle évidemment Kylian Mbappé.

La star du Paris Saint-Germain touche un salaire de six millions d'euros bruts mensuels. Comparé aux Diables, c'est 20 fois plus qu'Orel Mangala et 30 fois plus qu'Arthur Theate.