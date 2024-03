Les regrets d'un ancien du Standard : "J'aurais dû écouter le Barca"

Alen Halilovic était déjà en phase descendante lorsqu'il a été loué au Standard. Aujourd'hui, il tente de se relancer au Fortuna Sittard.

4 buts et 2 assists en 25 matchs d'Eredivisie : des chiffres qui ne font pas d'ordinaire pas sauter au plafond. Mais lorsque vous sortez de six mois sans club, tout est bon à prendre.

C'est le cas d'Alen Halilovic, qui a continué sa chute après le Standard. Talentueux mais terriblement inconstant, le grand espoir croate prêté par l'AC Milan n'avait décroché que cinq titularisations chez les Rouches en 2019.

Après son départ de Sclessin, il a enchaîné deux aventures tout aussi infructueuses en deuxième division anglaise et même un retour au pays, dont il est sorti sans club. A 27 ans, le Fortuna Sittard apparaît déjà comme la dernière chance.

Alen Halilovic n'abandonnera pas

Comme souvent, les regrets sont nombreux à l'heure d'évoquer les choix de carrière, notamment ce départ du FC Barcelone en 2016 : "J'aurais dû écouter le Barça et opter pour une location en Liga. Mais je me sentais prêt à jouer pour l'équipe première de Barcelone et j'ai décidé de partir. Si je pouvais changer quelque chose dans ma carrière, je serais resté en Espagne" explique-t-il à Marca.

Avant de poursuivre, lucide : "Mon rêve d'enfant était de jouer pour le Barça et l'AC Milan. J'y suis parvenu, mais je n'en suis pas satisfait. Je ne veux pas avoir joué uniquement à Barcelone et à Milan et rien d'autre. Je veux y retourner et montrer que j'ai la qualité pour y jouer".

Une part de lui continue de rêver : "Si vous me demandez où je veux aller, je dirais l'Espagne. C'est là que j'ai connu mes meilleures saisons. Maintenant que j'ai plus d'expérience et que je maîtrise la langue, je pense que je pourrais réussir".