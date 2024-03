Philippe Albert identifie la plus grande faiblesse des Diables Rouges : "Tous nos adversaires la connaissent..."

Les Diables Rouges ont réalisé un bon match face à l'Angleterre ce mardi (2-2). Même si tout n'était pas parfait, surtout au niveau de la défense.

Si la Belgique s'est montrée plusieurs fois dangereuse sur les phases offensives, elle n'a de nouveau pas rassuré en défense. Outre le but encaissé à la dernière seconde, les Belges ont concédé un penalty en première période suite à une intervention de Jan Vertonghen.

Pris dans son dos par Ivan Toney, le vétéran de l'équipe nationale et du RSC Anderlecht a eu beau dire à l'arbitre que son tacle n'était pas fautif, cela a amené le penalty que l'Angleterre a transformé à 1-1.

La défense, la grande faiblesse des Diables Rouges

Dans sa chronique livrée à Sudinfo, Philippe Albert voit là un chantier de travail prioritaire. "Toney allait chercher le dos de Vertonghen. Tous nos adversaires le feront", explique-t-il.

"Quand on voit la qualité offensive des Anglais avec Foden et Bowen, qui ont été tous les deux monstrueux, et des gars comme Bellingham et Toney, on savait qu’on allait souffrir. C’est normal de souffrir comme ça à Wembley parce que l’Angleterre sera l’un des favoris du prochain Euro."

"Mais on doit bien se dire qu’à partir des huitièmes de finale, tous les adversaires seront du calibre de l’Angleterre. Et qu’ils sauront que notre défense est notre faiblesse. On a bien vu que Toney allait toujours chercher la profondeur dans le dos de Vertonghen. Ce n’est pas un hasard. Tous nos adversaires feront la même chose. Ce n’est aucunement une critique à l’encontre de notre recordman de sélections. Mais son âge est là. On a aussi vu qu’avec un feu follet comme Bowen, on souffre aussi du côté de Theate."