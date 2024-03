L'Antwerp est prêt à jouer un mauvais tour à Anderlecht...et compte sur un paramètre bien précis pour s'imposer au Lotto Park

Samedi, Anderlecht et l'Antwerp lanceront les Champions' Playoffs au Lotto Park. Les Mauves devront rapidement se remettre en mode Pro League après la trêve internationale.

L'Antwerp poursuit sa préparation en vue des Playoffs 1. Samedi, sur le coup de 20h45, le Great Old tentera de faire de faire oublier la défaite 1-0 au Lotto Park, datant du tout début de la phase classique, pour revenir à trois points des Mauves.

A l'entraînement, un élément est particulièrement frappant : Mark van Bommel a pu compter sur un noyau pratiquement au complet pour bosser durant ces deux semaines de trêve internationale : parmi les titulaires habituels, seuls Zeno Van Den Bosch et Alhassan Yusuf ont été retenus en équipe nationale.

Pour le reste, les joueurs cadres ont pu récupérer et travailler leurs automatismes, de Jean Butez à Vincent Janssen en passant par George Ilenikhena, Toby Alderweireld, Chidera Ejuke, Owen Wijndal ou Jürgen Ekkelenkamp.

L'Antwerp "moins international" qu'Anderlecht

Ce qui est loin d'être le cas d'Anderlecht : l'équipe type de Brian Riemer a passé la trêve aux quatre coins de l'Europe : Kasper Schemeichel, Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Anders Dreyer (Danemark), Zeno Debast, Jan Vertonghen (Diables Rouges), Ludwig Augustinsson (Suède), Killian Sardella et Mario Stroeykens (Belgique U21) ne sont revenus que plus tardivement et n'ont pas eu droit à la même préparation.

Seuls Mats Rits, Théo Leoni et Thorgan Hazard ont pu rester à Neerpede parmi les titulaires habituels. Cela se fera-t-il ressentir samedi ?