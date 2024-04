Le Beerschot peut mettre le champagne au frais : zéro euro dépensé et pourtant...

Deux saisons dans le purgatoire de la Challenger Pro League semblent avoir suffi. Le Beerschot peut maintenant commencer à préparer la fête du titre après sa victoire vendredi contre le Jong Genk et la lourde défaite de Lommel face au Patro Eisden.

C'est une sacrée surprise, mais le Beerschot a bel et bien repris le contrôle de sa saison et se dirige vers un titre de champion de Challenger Pro League. Avant la saison, le Beerschot n'était pourtant même pas considéré comme un candidat au titre. Ce qualificatif était réservé à des équipes comme Zulte Waregem et le SK Beveren, deux équipes bien plus riches.

Un Beerschot réaliste

Le Beerschot n'a d'ailleurs clairement pas fait de folies sur le marché des transferts cette saison. Ils n'ont même recruté... que des profils gratuits. La plupart sont jeunes et belges. Des joueurs pour lesquels une valeur de revente pourrait être créée. Ce n'était pas toujours le cas au Kiel auparavant.

Mais les Rats ont appris de leurs erreurs passées. Il n'y a pas si longtemps, on trouvait près de 20 nationalités différentes dans le vestiaire. C'était l'année de leur relégation. Mais pour autant, l'effectif qui a été constitué cette saison n'était certainement pas considéré comme l'un des plus forts de D1B.

Sanusi, le capitaine qui est resté sur le navire

Avec encore trois matchs à jouer - Ostende, Beveren et le Patro Eisden - les Rats ont cinq points d'avance sur leurs premiers poursuivants, Lommel et Dender. La dynamique de groupe est souvent citée comme la raison pour laquelle les choses se sont si bien déroulées de manière inattendue (du moins pour le reste du monde).

Et le rôle du capitaine Ryan Sanusi ne doit pas être sous-estimé. Sur le terrain, le milieu de terrain est incroyablement important. Durant les six matchs qu'il a ratés en raison d'une blessure, le Beerschot n'a remporté qu'une seule victoire, face aux Francs-Borains. Trois défaites et deux matches nuls dans les cinq autres.

Même en dehors du terrain, l'Anversois de 32 ans maintient le groupe uni. Son expérience s'est avérée d'une valeur inestimable. Il sera récompensé pour sa fidélité au club, car après la relégation, lorsque tout le monde a quitté le navire, "le capitaine" est resté à bord.

Plus attrayant pour trouver un repreneur

Pour le Beerschot, une montée signifierait également une excellente nouvelle sur le plan extra-sportif, car ils cherchent depuis longtemps un repreneur. C'est aussi la raison de leur situation financière actuelle. Le rêve vendu par le prince saoudien a depuis longtemps été mis à mal. Il n'y a plus d'investissement, car il ne voyait pas de retour sur cet investissement.

Être en première division rendrait bien sûr le Beerschot beaucoup plus attrayant. Mais les dirigeants actuels ne veulent pas vendre à n'importe qui. Ils ne veulent pas retourner à cette époque où il n'y avait aucune philosophie dans la gestion structurelle et sportive.

Mais ce sont des soucis pour plus tard. D'abord, la promotion. Elle pourrait survenir dès ce week-end en cas de victoire à Ostende et à condition que Lommel et Dender laissent des points en route. Le Beerschot a son destin entre ses mains. Une victoire peut suffire lors des trois derniers matchs...