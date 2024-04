Le RFC Liège tient sa prestation référence : "On n'a laissé aucune chance à Beveren"

Benoît Bruggeman, Ryan Merlen et Gaëtan Englebert sont unanimes : la prestation contre Beveren, dimanche, était d'une grande qualité. De l'efficacité en première mi-temps, de la gestion en seconde et le plus large succès de la saison pour les Sang & Marine.

Comme à son habitude, le RFC Liège a su faire la différence à Rocourt, contre Beveren, en mettant directement une grosse pression à son adversaire (relire le résumé). Un plan de jeu toujours similaire, mais qui fonctionne (presque) à chaque fois.

"Notre plan de jeu était d’aller les chercher haut, on l’a bien fait. On a su les empêcher de construire et de se créer des occasions, même si on a eu de la réussite dans les deux rectangles. C’est ce qui nous a parfois posé problème, on l’a bien fait cette fois" commentait Benoît Bruggeman à notre micro, rapidement rejoint par son coéquipier Ryan Merlen.

"On est bien entrés dans le match, on n’a pas laissé d’espace à Beveren et on les a étouffés, comme toujours à domicile. Pour accrocher le top 6, on n’a pas le droit à l’erreur à la maison et ça a été le cas ici, avec tout le monde à son meilleur niveau. C’était très agréable de jouer un tel match."

L'entraîneur aussi était satisfait. Gaëtan Englebert, qui a dû revoir toute son animation offensive depuis le départ d'Adriano Bertaccini, vient de voir son équipe planter cinq buts pour la première fois de la saison.

"Ça fait quelques semaines que les milieux de terrain et les défenseurs apportent un plus offensivement et marquent. Avec le départ d’Adriano, on avait besoin de plus de joueurs dans le rectangle. Certains comprennent de mieux en mieux et vont dans les seize mètres. Ryan Merlen, il y a cinq mois, venait dans le rectangle une fois par match et n'y croyait pas. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu’il est là et il met des buts."

La gestion, l'autre point positif pour Englebert et le RFC Liège

Après l'efficacité de la première période, la gestion de la seconde mi-temps est l'autre grand point positif de cette victoire contre Beveren. Malgré la réduction du score d'Anthony Limbombe, les Sang & Marine sont restés calmes et n'ont plus jamais vraiment été en difficulté.

Une progression par rapport aux dernières semaines, lors desquelles le RFCL a notamment mené deux fois contre le Lierse au match retour, de deux buts à Rocourt lors du match aller, mais a concédé un 0/6 qui pourrait faire très mal au décompte final.

"La gestion a été positive, on s’est dit de ne pas relâcher les efforts et ne pas les laisser venir dans notre camp. On l’a bien fait, on a été présents dans les duels et on n’a laissé aucune chance à Beveren" reprenait Merlen, sur la même voie que son T1.

"Il n'y a rien de plus difficile que de devoir gérer une deuxième mi-temps dans laquelle on ne sait pas ce qu'il peut se passer. On a encore eu l'exemple dans le match entre le RSCA Futures et les Francs-Borains. Si Beveren avait marqué un deuxième but, ça restait dangereux. Je suis content de la gestion, en se battant pour garder le score" a conclu Gaëtan Englebert.