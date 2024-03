🎥 Le RFC Liège, épatant d'efficacité, fait tomber Beveren en une mi-temps et garde le tour final en point de mire (les buts en vidéo)

Entre le septième et le huitième du championnat, la rencontre était capitale, ce dimanche. Les Sang & Marine, en une mi-temps, ont fait couler le SK Beveren et restent dans la course au top 6, à trois journées de la fin du championnat.

Le duel qui se tenait à Rocourt était d’une importance capitale, ce dimanche. Deux équipes se trouvant à cinq points du top 6, le RFC Liège et le SK Beveren, s’affrontaient à quatre journées de la fin de cette Challenger Pro League.

Cette rencontre valait donc six points pour les deux équipes, qui n’ont pas encore abandonné leur rêve de disputer le tour final. Et cette rencontre, comme très souvent rue de la Tonne, va tourner en faveur du Matricule 4.

🔥 Duel crucial dans la lutte au tour final entre le RFC Liège et le SK Beveren



Le vainqueur reviendra à deux points du top 6, le vaincu verra probablement ses derniers espoirs de promotion réduits à néant ⚔️ pic.twitter.com/ByWXzPMIpz — Loïc Woos (@LoicWoos) March 31, 2024

En une mi-temps, le RFC Liège fait exploser le SK Beveren

Le portier de Beveren, Beau Reus, est déjà mis à contribution sur une reprise de la tête de Bruggeman (8e), mais ne peut rien deux minutes plus tard. Nyssen joue un corner, en deux temps, vers Yannick Loemba, qui décroche une frappe enroulée trouvant le but situé juste devant son kop. La réalisation est magnifique, Liège est déjà aux commandes (1-0, 10e).

Parfois, cette saison, le RFC Liège a dominé et mené en oubliant de tuer le match. Cette fois, le message de Gaëtan Englebert est bien passé. Rapidement, il faut mettre Beveren au tapis. Un mauvais dégagement arrive directement vers Merlen, qui contrôle pour Bruggeman et se projette. Bruggeman frappe sur Reus, Merlen suit parfaitement le coup pour doubler la mise (2-0, 26e).

La rencontre ne se joue que dans un sens et à la pause, le marquoir en est le parfait exemple. Jonathan d’Ostilio frappe un coup-franc, le ballon ricoche entre Bustin et Bruggeman et revient sur le premier cité, qui oblige un portier adverse assez peu inspiré à se retourner pour la troisième fois de la soirée (3-0, 33e).

Beveren n'est nulle part, Liège marche sur l'eau et va même inscrire un quatrième but avant de rentrer aux vestiaires. Ryan Merlen, le meilleur homme de cette première mi-temps, donne une merveille de transversale vers Bruggeman, qui semble vouloir centrer vers Atteri... mais trompe Reus en un temps. Le stade de Rocourt explose pour la quatrième fois, déjà (4-0, 45+3e).

Liège reste dans la course au tour final, Beveren réessayera la saison prochaine

En seconde période, logiquement, les joueurs de Gaëtan Englebert se mettent à gérer. Ils oublient cependant une tête bien connue du championnat de Belgique, Anthony Limbombe (ex-Genk, Bruges, Standard), qui part dans le dos de tout le monde pour tromper Debaty (4-1, 52e).

Ensuite, il n'y aura plus grand-chose à se mettre sous la dent. Liège a timidement essayé de ressortir pour planter un cinquième but, mais l'essentiel n'était certainement plus là. Lidje a tenu le coup, aisément, et n'aura eu besoin que d'une mi-temps pour sécuriser sa victoire contre le SK Beveren. Sur un ultime service de Lucca Lucker, Maxime Cavelier fera même 5-1 en toute fin de match (90+2e).

Le Matricule 4 conserve sa septième position, deux longueurs derrière Zulte-Waregem et garde le tour final en point de mire. Beveren, dont l'ambition en début de saison était de retrouver la Jupiler Pro League, devra vraisemblablement attendre la saison prochaine.