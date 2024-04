🎥 Un ancien du Standard se lâche, très ému : "Qu'ils me suspendent, j'en ai rien à faire"

Ce mardi, Valenciennes a été éliminé en demi-finale de la Coupe de France par l'Olympique Lyonnais. Anthony Knockaert, qui évolue chez les Nordistes, était très en colère à l'encontre de l'arbitre de la rencontre.

Déjà lors de son passage au Standard de Liège, Anthony Knockaert (32 ans) était très apprécié du public pour sa personnalité. Quand le Français a quelque chose à dire, il le dit. Et ce mardi soir, après l'élimination de Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France, il en avait, des choses à dire. Surtout vis-à-vis de Stéphanie Frappart, arbitre de la rencontre.

"C'est dur de trouver les mots. On a fait une mi-temps à la hauteur de tout sauf d'une équipe dernière de Ligue 2, je suis très fier des joueurs", entame Knockaert au micro de BeIN Sports. "Mais c'est dur, c'est dur. Je pensais vraiment qu'on allait le faire".

Un penalty accordé à l'OL en deuxième période a tout fait basculer en faveur des Rhodaniens. "J'ai pas revu les images, mais ça me paraît très léger. Je fais la même chose une minute avant et elle ne siffle pas, et là, parce que c'est dans la surface, elle siffle", s'interroge l'ex-Rouche, qui va plus loin.

Un scénario dur à accepter pour le VAFC

"Est-ce que c'est parce que c'est un grand club ? Je ne sais pas. Je pèse mes mots, mais ils n'ont qu'à me suspendre, j'en aurai rien à faire", assure Anthony Knockaert. Dans la foulée du penalty (51e), Alexandre Lacazette inscrira un deuxième but à la 57e minute. Valenciennes ne s'en remettra pas.

"C'est dur à accepter, quand t'es dernier de Ligue 2 et que tu vois un scénario comme ça, avec tous les efforts qu'on fournit... Ils devraient se poser des questions au niveau arbitrage", conclut l'ailier du VAFC, en colère et très ému. Lyon s'est hissé en finale de la Coupe de France, et y affrontera le vainqueur de PSG-Rennes qui se joue ce mercredi soir.

Valenciennes est lanterne rouge de Ligue 2 avec 17 points, et est déjà presque condamné à la descente en National. Le club nordiste compte en effet déjà 18 points de retard sur le premier non-relégable, et aucun miracle ne paraît envisageable. Valenciennes n'a plus évolué en Ligue 1 depuis 10 ans déjà.