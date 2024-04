Le parquet fédéral réprimande Blessin et un joueur de l'Union pour leurs propos polémiques sur l'arbitrage de la course au titre

Le parquet fédéral a réprimandé Alexander Blessin et Lazare Amani, ce samedi. Les deux hommes ont insinué que les arbitres favorisaient Anderlecht dans la course au titre.

Lors de sa conférence de presse d'avant-réception du Cercle, cette semaine, Alexander Blessin avait tenu des propos chocs, remettant en cause l'intégrité des arbitres ainsi que leur partialité dans la course au titre.

Des propos auxquels avait réagi Brian Riemer, estimant que le nombre de points acquis par Anderlecht après 31 journées de championnat n'était pas le fruit du hasard.

En tout cas, le parquet fédéral n'a pas aimé cette remarque de Blessin, ainsi que le story Instagram polémique de Lazare Amani après le déplacement à l'Antwerp en fin de phase classique, mécontent, lui aussi, des décisions arbitrales.

Le parquet fédéral adresse un avertissement à Blessin et Lazare Amani

"Nous vous avertissons que de telles déclarations constituent une violation du règlement fédéral, qui stipule notamment que l'intégrité des arbitres (y compris ceux du VAR) ne peut pas être remise en cause par des déclarations publiques dans les médias" a écrit le parquet.

Quant à Lazare Amani. "La liberté d'expression ne doit pas conduire à porter atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes et/ou de la fédération et à remettre en cause leur intégrité." Les déclarations que vous avez faites publiquement n'apportent aucune contribution au débat. Au contraire, elles troublent la sérénité."

Le parquet fédéral stipule enfin qu'il ne poursuivra pas les deux hommes, mais qu'il s'agit d'un avertissement, et qu'il n'y en aura pas un deuxième. En cas de récidive, il engagera une procédure immédiate, qui conduira à une suspension et une amende.