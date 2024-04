L'Union ou Anderlecht pour le titre ? Cet entraîneur de Pro League n'hésite pas une seule seconde !

Miron Muslic a qualifié le Cercle de Bruges en Champions Play-Offs pour la première fois. Le T1 du Cercle de Bruges s'inspire d'autres entraîneurs de Pro League, et a également nommé son favori dans la course au titre.

Le travail de Miron Muslic au Cercle de Bruges est remarquable. Pour la première fois de leur histoire, les Groen & Zwart se sont qualifiés pour les Champions Play-Offs.

Toutefois, l'Autrichien n'est pas le seul qui fasse du bon travail, en Pro League. Lors de sa conférence de presse préfaçant le déplacement à l'Union, l'entraîneur du Cercle a nommé les trois entraîneurs du championnat qui l'impressionnent le plus.

"Hein Vanhaezebrouck, premièrement. Je vais souvent voir les matchs de La Gantoise, ce n'est pas loin. Je vois ce qu'il attend de son équipe et il parvient très fréquemment à se qualifier pour l'Europe. C'est un succès durable."

Cette fois, l'Union ira au bout, selon Miron Muslic

"Ensuite, Alexander Blessin. Il avait la lourde tâche de succéder à Felice Mazzù et Karel Geraerts, mais il a mis la barre encore plus haut. Et en troisième position, Mark Van Bommel. Il reste calme, on voit ses idées de jeu, d'autant que l'Antwerp ne semble pas être un club facile pour y évoluer."

Enfin, Miron Muslic s'est exprimé sur la course au titre et son favori. Selon lui, on ne verra pas de retournement de situation en tête du classement. "L'Union sera championne", a-t-il assuré, sans hésitation. Pour ce faire, les Unionistes devront prendre les trois points dès ce dimanche, contre son Cercle de Bruges. Alors, coup de pression ou respect véritable ?