Le Beerschot est de retour en JPL et le fait savoir : "Nous faisons une saison fantastique, l'Antwerp un peu moins"

Le club vient de valider sa promotion en Jupiler Pro League, à la grande joie de son président, Francis Vrancken, qui n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique au rival anversois.

Le Beerschot n'a pas encore remporté le titre, mais sa promotion vers la Jupiler Pro League est validée suite à sa victoire face à Ostende.

Alors que les joueurs étaient encore en train de faire la fête, Het Gazet van Antwerpen s'est entretenue avec le président du club Francis Vrancken : "Incroyable que nous puissions assister à cela. Ce n'était pourtant pas facile, surtout dans les dernières minutes de ce match. Après ce but, la tension et le stress n'ont cessé de croître. Plus nous nous rapprochions de la fin, plus c'était difficile. Mais nous y sommes parvenus et, rétrospectivement, c'est peut-être ce qui fait la différence. Nous y sommes parvenus avec l'ensemble du groupe", a déclaré un président fier.

Et maintenant le titre

Vrancken a souligné que le succès ne devait pas s'arrêter à la promotion : "Nous sommes à un point du titre à deux journées de la fin. J'espère que nous pourrons également être champions, car nous y tenons absolument. Pour l'équipe, pour les supporters, pour la ville. L'objectif est de pouvoir soulever la coupe dans notre propre stade, au Kiel, le vendredi 19 avril."

Une petite pique en direction de l'Antwerp

La promotion signifie également un retour des derbies face à l'Antwerp : "Nous réalisons une saison fantastique, l'Antwerp un peu moins. C'est comme ça dans le football. La saison prochaine, notre principal objectif sera de prouver que nous sommes de retour", explique Vrancken.

"Mais d'ici là, nous aurons beaucoup de chemin à parcourir. Nous n'y sommes pas encore, mais nous allons y travailler. Cette promotion est déjà un pas important vers l'avenir. Mais pour l'instant, il faut avant tout profiter de ce moment merveilleux", conclut le président.