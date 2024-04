Analyse Le Beerschot promu en Pro League, une anomalie ? Pourquoi les concurrents tirent la langue

Le Beerschot est le premier club assuré de la promotion en Jupiler Pro League. Dender est actuellement en pole position pour décrocher le deuxième ticket de promotion directe. Pour Zulte Waregem, le top 6 est encore possible, mais pour Beveren, cela devient de plus en plus difficile.

A l'issue de la saison 2020-2021, Beveren a été relégué en deuxième division, tandis que l'Essevee a subi le même sort l'année dernière. Les deux équipes ont montré l'ambition nécessaire pour remonter en Jupiler Pro League. Il n'est pourtant pas facile pour les équipes de remonter immédiatement en première division. Ces dernières années, Beveren a terminé troisième et deuxième, et se retrouve actuellement à la huitième place. Zulte Waregem est quant à lui sixième pour le moment. Remonter immédiatement...ou attendre quelques années ? Malines, par exemple, est revenu dans l'élite aussitôt après sa relégation. L'équipe a réussi à conserver en grande partie son noyau et a ainsi remporté le titre lors de la saison 2018-2019 en Challenger Pro League, se garantissant ainsi une promotion vers le plus haut niveau. Cette tendance s'est encore produite plusieurs fois récemment. On se souvient également du KV Malines lors de la saison 2001-2002, mais il y a d'autres histoires d'équipes n'ayant eu besoin que d'une seule saison. Mons l'a fait en 2005-2006, STVV en 2008-2009, Charleroi en 2011-2012 et OHL en 2014-2015. © photonews Actuellement, le Beerschot et Dender sont en route vers la Jupiler Pro League. Remarquable : ces deux équipes y parviennent avec un budget limité. Le Beerschot est à la recherche d'un nouveau repreneur et a même dû laisser partir quelques joueurs l'été dernier en raison de problèmes financiers. Quant à Dender, le club est passé sous le contrôle d'investisseurs ambitieux d'Indonésie, mais a surtout travaillé ces dernières années à redevenir financièrement sain. Ainsi, Lommel, par le biais du City Group, Beveren et Zulte Waregem ont à ce stade un plus grand potentiel. Les valeurs marchandes des clubs montrent une même et seule réalité Lorsque l'on examine les valeurs marchandes des différents clubs en Challenger Pro League, les mêmes tendances se dégagent. Zulte Waregem a la plus grande valeur marchande avec l'ensemble de son effectif, s'élevant à 12,9 millions d'euros selon Transfermarkt. Lommel affiche une valeur marchande de 12,63 millions d'euros, Beveren est à la quatrième place avec une valeur proche de dix millions d'euros. Le Beerschot est troisième, mais cela s'explique par les ajustements effectués au cours de la (bonne) saison des Anversois.