Un choix incompréhensible de Leko face à OHL ? Ce joueur du Standard va pouvoir enchaîner... à une position qui n'est pas la sienne

Il avait été légèrement blessé lors de la trêve internationale, mais sa réaction après Standard - OHL laissait suggérer qu'il n'était plus touché par un quelconque souci physique. Isaac Price est prêt à enchaîner avec les Rouches et va devoir le faire... sur le côté droit ?

"Toute l'équipe était déçue, on voulait gagner ce match. C'est difficile de jouer sans les supporters, ils nous ont tant apporté. Il y avait beaucoup de longs ballons, c'est difficile parfois de construire de la sorte. L'entraîneur nous avait dit à la pause de jouer plus rapidement, on a su le faire, mais on n'a pas pu trouver le chemin des filets."

Après la rencontre du Standard contre Louvain, Isaac Price avait un avis un petit peu plus modéré que les autres. William Balikwisha (ici) et Ivan Leko (ici) ont estimé que les Rouches avaient eu suffisamment d'occasions pour prendre les trois points, le Nord-Irlandais n'en a pas parlé, mais reconnaissait aussi un mieux en deuxième période, après un premier acte très compliqué.

© photonews

Isaac Price va pouvoir enchaîner... sur le côté droit ?

Légèrement touché lors de la trêve internationale, Isaac Price était monté au jeu en fin de match à La Gantoise et a aussi commencé sur le banc face aux Louvanistes. Sa réaction ne laissait pas apparaître que ce petit pépin physique le gênait encore, Price est prêt à enchaîner.

"Je suis toujours déçu de ne pas commencer. C'est la même chose pour tout le monde, ça fait partie du football. C'est la décision de l'entraîneur et je dois me battre davantage pour retrouver ma place. Personne n'est assuré de jouer tous les matchs, c'est le bon moment pour se montrer."

Et le joueur né en 2003 va probablement devoir le faire, à la position à laquelle il a joué presque toute la saison, mais qui n'est pas sa meilleure. Marlon Fossey s'est encore blessé contre OHL et va devoir, à nouveau, être mis au repos.

"J'ai joué à cette position beaucoup de fois, cette saison. J'essaye d'aider l'équipe du mieux que je peux. L'entraîneur me connaît, Marlon est en difficulté avec les blessures et il estime que je suis le prochain sur la liste pour jouer à droite. Le milieu de terrain est ma meilleure position, mais je fais ce que je dois faire. C'est une nouvelle position à apprendre, ça me servira aussi sur le long terme."

© photonews

Les joueurs du Standard devraient être libérés, mais...

Le Standard jouera ses huit derniers matchs "pour du beurre", mais ceux qui seront encore là la saison prochaine doivent se montrer. Une chose est sûre, depuis que les Rouches sont sauvés, on ne comprend pas vraiment pourquoi les joueurs d'Ivan Leko ne semblent pas plus libérés dans leur jeu.

"On devrait jouer avec plus de confiance. Il reste encore huit matchs à jouer, on peut encore finir mathématiquement septièmes, mais ce sera compliqué. Davantage de liberté dans l'esprit et dans le jeu nous aideraient à accrocher des résultats" a conclu Isaac Price, qui rejoignait ainsi l'avis général.